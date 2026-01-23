Працівники АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» долучилися до відновлення енергопостачання у Києві, повідомили в товаристві.

Після останніх масованих ракетно-дронових обстрілів, внаслідок яких значна кількість житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури столиці залишилися без електроенергії та теплопостачання, енергетики з усієї України були залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Серед них – і працівники АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». Енергетики Товариства беруть участь у підключенні автономних джерел живлення до котелень, «пунктів незламності» та критичної інфраструктури, ліквідації локальних аварій у житлових будинках, а також у монтажі і введенні в роботу когенераційних установок.

Разом із понад 58 тисячами енергетиків з усієї країни тернопільські енергетики забезпечують безперервне виконання робіт у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити електро- та теплопостачання мешканцям столиці.