Неймовірні новини з фінського міста Іматра! На Чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів українські спортсмени змусили всю Європу говорити про Україну.

Брат і сестра – Тетяна й Тарас Тарасюки – продемонстрували феноменальний результат в одиночній змішаній естафеті. Здобувачі Західноукраїнського національного університету впевнено й потужно пройшли дистанцію, не залишивши суперникам жодного шансу на успіх.

Результат – заслужене золото, найвища сходинка п’єдесталу та справжня гордість для всієї університетської спільноти й країни.

Щиро вітаємо Тетяну та Тараса, а також тренерський штаб із цією блискучою перемогою. Бажаємо міцного здоров’я, нових спортивних вершин, впевненості у власних силах і натхнення для подальших тріумфів. Нехай кожен старт наближає до нових рекордів, а український прапор якомога частіше здіймається на найвищих сходинках п’єдесталу.