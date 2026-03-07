За підсумками січня-лютого цього року до бюджету надійшло 418,4 млн гривень військового збору. Це – на 15 млн гривень більше від запланованого показника, виконання становить 103,7%.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 115,4 млн гривень, або 138,1% фактичних показників січня-лютого 2024 року.

Військовий збір залишається обов’язковим платежем для всіх громадян і суб’єктів господарювання, які отримують доходи.