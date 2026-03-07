У Львові відбувся 26-й Всеукраїнський юнацький легкоатлетичний турнір пам’яті Ярослава Тягнибока, який зібрав юнаків та дівчат із різних регіонів України. Учасники змагалися на бігових доріжках, а також у секторах для стрибків у довжину, висоту та штовхання ядра.

Гідно представили університетську спільноту студентки, які виступали у змаганнях із штовхання ядра серед дорослих спортсменок.

Студентка ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» Альбіна Піліх впевнено виборола золоту нагороду, продемонструвавши особистий результат у штовханні ядра вагою 4 кг – 11 метрів 37 сантиметрів.

Ще одна представниця університету – студентка соціально-гуманітарного факультету Наталія Бучинська, показала достойний результат і зупинилася за кілька сантиметрів до призового місця, посівши четверту сходинку турнірної таблиці.

Вітаємо спортсменок із успішним виступом на престижних всеукраїнських змаганнях та бажаємо нових спортивних звершень, наполегливості й подальших перемог.