Навіки у Небесному строю Ярослав Ясеницький. Захисника вважали зниклим безвісти. На жаль, стало відомо: Ярослав загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Ясеницький Ярослав Ігорович загинув у Сумській області під час виконання бойового завдання.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Ярослава.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.