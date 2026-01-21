22 січня в Тернополі відзначать День Соборності України. З нагоди державного свята в Українському домі відбудеться урочиста імпреза під назвою «Україна – єдина і соборна держава».

Під час заходу для присутніх виступить Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі».

Початок – о 12.00.

Імпреза відбудеться за сприяння Тернопільської міської ради.

День Соборності України щороку вшановує проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Ця подія стала важливим етапом у процесі об’єднання українських земель в єдину державу.

Також цього дня у 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий універсал, яким було проголошено повну незалежність Української Народної Республіки. Саме тому 22 січня часто називають днем першої незалежності України.