В Україні ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть скористатися програмою Мінветеранів, за якою держава відшкодовує витрати на переобладнання власного авто під особисті потреби.

Максимальний розмір виплати – до 70 тисяч гривень.

Це не просто фінансова підтримка, а ще один крок до справжньої безбар’єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров’я на війні.

Хто і за яких умов може отримати компенсацію

Компенсація надається ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають відповідну ліцензію. Тому зберігайте всі чеки та квитанції.

Куди звертатися за компенсацією

До структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при ОВА, районних адміністраціях або виконавчих органах міських, районних у містах рад), із заявою та необхідними документами. Їхні контакти тут https://mva.gov.ua/…/veterani–veteranki–ta–ihni–rodini…

У заяві вказується:

адреса задекларованого або фактичного місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія та номер посвідчення ветерана війни або електронного посвідчення;

серія та номер посвідчення водія;

серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

До заяви додаються копії (завірені в установленому порядку) або електронні копії:

документа, що посвідчує особу та громадянство України;

документа про присвоєння податкового номера (за наявності);

посвідчення ветерана війни (у разі видачі паперового посвідчення) або електронного посвідчення, або витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

посвідчення водія з відмітками про необхідні пристосування транспортного засобу;

свідоцтва про реєстрацію переобладнаного автомобіля;

документів, що підтверджують витрати на переобладнання (акти виконаних робіт, платіжні документи, сертифікати відповідності, фотопідтвердження).

Важливо! Якщо частина документів уже є у розпорядженні місцевого органу або міститься в державних реєстрах, подавати їх повторно не потрібно – достатньо зазначити відповідні відомості в заяві.

Строки розгляду та виплати

Документи опрацьовуються протягом трьох робочих днів.

У разі помилок або неповного пакета документів заявника письмово інформують про відмову із зазначенням причин.

Після усунення недоліків людина має право звернутися повторно.

Виплата компенсації здійснюється протягом п’яти робочих днів після надходження коштів на рахунок місцевого органу та перераховується на банківський рахунок заявника, вказаний у заяві.

Пілотний проєкт впроваджується Мінветеранів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2025 р. № 1442 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни” на виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Мінветеранів також оплачує навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем зареєстрованого або фактичного проживання (перебування) https://mva.gov.ua/…/minveteraniv–oplachue–navchannya…

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.