У Тернополі військовослужбовці тернопільського підрозділу Національної гвардії України вшанували учасників бойових дій на території інших держав та долучилися до заходів з нагоди 37-ї річниці виводу військ з Афганістану.

Нацгвардійці взяли участь у віче-реквіємі разом із ветеранами, військовими, духовенством, представниками місцевої влади та громадськості. Присутні згадали події тих років, віддали шану українцям, які виконували військовий обов’язок за межами Батьківщини, та тим, хто не повернувся додому.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника полеглим воїнам-афганцям.

«Для нас це не лише сторінка історії. Це – приклад служби, витримки та вірності присязі. Ми шануємо ветеранів Афганістану, бо їхній досвід і мужність є частиною військової традиції, яку продовжують сучасні захисники України. Пам’ять про загиблих об’єднує покоління військових», – зазначив офіцер Національної гвардії України майор Максим Захарченко.

Надія НІМЕЦЬ.