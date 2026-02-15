Друга Тернопільська футзальна ліга. 14 тур: результати, таблиця та бомбардири
14 та 15 лютого у СК «Політехнік» відбувся чотирнадцятий тур другої Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26.
Асоціація футболу Тернопільщини пропонує результати зіграних матчів, турнірну таблицю та бомбардирів.
14 тур
«Стрипа» (Купчинці) – «Шлях» (Шляхтинці) – 3:5 (2:1)
Голи: Василь Качунь (10), Ярослав Шевчук (23), Роман Маркович (46) – Іван Кілик (21, 30), Олександр Нетеча (34), Мирослав Танчик (43, 46).
ФК «Кобзарівка» – «Медобори» (Галущинці) – 2:2 (2:0)
Голи: Віктор Грімнак (15), Юрій Вербіцький (22) – Ігор Гапанович (42), Ігор Дубина (46, а/г).
Збірна УБД (Тернопіль) – ФК «Куропатники» – 4:4 (2:1)
Голи: Віталій Тимчук (2), Михайло Варіжук (21, 38), Олег Барабаш (26) – Богдан Лірський (9, 24), Назарій Бобко (36), Михайло Жига (41).
ФК «Озерна» – ФК «Острів» – 8:1 (3:1)
Голи: Володимир Скидан (5, 11), Андрій Блакита (22, 42), Дмитро Школьний (30), Андрій Миронюк (35), Андрій Школьний (46) – Сергій Соколовський (6), Олександр Дацько (28, а/г).
«Самець» (Підволочиськ) – «Largo» (Тернопіль) – 4:3 (1:2)
Голи: Тарас Плисюк (15, 27, 37), Віталій Колтко (33) – Євген Полевий (5), Валерій Колоденський (23), Сергій Харчук (31).
Турнірна таблиця після 14-го туру
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|Збірна УБД Тернопіль
|14
|10
|2
|2
|86:47
|32
|2
|ФК «Озерна»
|14
|10
|1
|3
|71:40
|31
|3
|«Шлях» Шляхтинці
|14
|10
|0
|4
|66:52
|30
|4
|ФК «Куропатники»
|14
|9
|2
|3
|62:36
|29
|5
|«Самець» Підволочиськ
|14
|7
|2
|5
|47:48
|23
|6
|ФК «Острів»
|14
|4
|3
|7
|58:68
|15
|7
|«Медобори» Галущинці
|14
|4
|2
|8
|33:55
|14
|8
|ФК «Кобзарівка»
|14
|2
|5
|7
|35:67
|11
|9
|«Largo» Тернопіль
|14
|2
|2
|10
|45:69
|8
|10
|«Стрипа» Купчинці
|14
|2
|1
|11
|41:62
|7
Бомбардири:
Віталій Тимчук (Збірна УБД) – 32
Сергій Соколовський (ФК «Острів») – 25
Богдан Лірський (ФК «Куропатники») – 21
Роман Бардокін (ФК «Озерна») – 20
Василь Качунь («Стрипа») – 17
Павло Олійник (ФК «Куропатники») – 13
Мирослав Танчик («Шлях») – 13
Андрій Блакита (ФК «Озерна») – 13
Євген Полевий («Largo») – 13+1а/г
Андрій Миронюк (ФК «Озерна») – 12
Михайло Варіжук (Збірна УБД) – 12
Олександр Кузняк («Медобори») – 12
Олександр Пиж (Збірна УБД) – 11
Олександр Колісник (ФК «Острів») – 11+1а/г
Тарас Плисюк («Самець») – 10
Іван Кілик («Шлях») – 10
Андрій Тешнер («Шлях») – 9
Віталій Кучарський (Збірна УБД) – 9
Олег Барабаш (Збірна УБД) – 9
Володимир Гусаковський («Самець») – 9
Михайло Маркович («Стрипа») – 9
Андрій Школьний (ФК «Озерна») – 9
Тарас Шимонович (ФК «Куропатники») – 8
Олександр Нетеча («Шлях») – 8
Богдан Світовий («Largo») – 8
Валерій Колоденський («Largo») – 8
Олександр Шаховал («Медобори») – 7
Дмитро Дмитрик (ФК «Острів») – 7
Олег Кравчук («Самець») – 7+1а/г
Олег Хромий (ФК «Озерна») – 6
Володимир Скидан (ФК «Озерна») – 6
Богдан Бадло («Шлях») – 6
Сергій Харчук («Largo») – 6
Олег Заяць (ФК «Кобзарівка») – 6
Михайло Михальський (ФК «Кобзарівка») – 5
Юрій Вербіцький (ФК «Кобзарівка») – 5
Віталій Солтис («Самець») – 5
Віталій Колтко («Самець») – 5
Андрій Підлужний (ФК «Куропатники») – 5
Олег Тичинський («Шлях») – 5
Іван Рудзевич («Шлях») – 4
Максим Борисевич («Шлях») – 4
Володимир Тофель (Збірна УБД) – 4
Микита Безручко («Largo») – 4
Богдан Кремінь (ФК «Кобзарівка») – 4
Володимир Заяць (ФК «Кобзарівка») – 4
Михайло Жига (ФК «Куропатники») – 4
Ростислав Булка («Медобори») – 4
Андрій Андрушків («Самець») – 4
Ігор Дубина (ФК «Кобзарівка») – 4+1а/г
Олександр Дацько (ФК «Острів») – 4+2а/г
Дмитро Школьний (ФК «Озерна») – 3
Артем Гринь («Самець») – 3
Юрій Антонюк (ФК «Острів») – 3
Володимир Кармелюк (ФК «Острів») – 3
Андрій Цаволик (ФК «Куропатники») – 3
Олександр Хомецький (ФК «Куропатники») – 3
Вадим Міськів («Стрипа») – 3
Роман Маркович («Стрипа») – 3
Ілля Білик («Медобори») – 3
Віктор Дацюк (Збірна УБД) – 3
Віктор Грімнак (ФК «Кобзарівка») – 3
Роман Богуцький (ФК «Острів») – 2
Назар Струхляк («Стрипа») – 2
Андрій Шевчук («Стрипа») – 2
Богдан Корінь (ФК «Кобзарівка») – 2
Назар Козел («Медобори») – 2
Ігор Гапанович («Медобори») – 2
Максим Богданов («Largo») – 2
Сергій Барва (Збірна УБД) – 2
Іван Бас («Шлях») – 2
Назар Заверуха («Шлях») – 2
Степан Глова («Шлях») – 2+1а/г
Тарас Лещишин (ФК «Острів») – 2+1а/г
Арсен Крупа («Самець») – 2+1а/г
Павло Стадник (ФК «Кобзарівка») – 1
Степан Притуляк (ФК «Кобзарівка») – 1
Юрій Христинич (ФК «Озерна») – 1
Ярослав Мричко («Largo») – 1
Назар Шляпський («Largo») – 1
Петро Козак («Largo») – 1
Володимир Мацюх («Шлях») – 1
Арсен Федів (ФК «Острів») – 1
Тарас Семенець (ФК «Куропатники») – 1
Назарій Бобко (ФК «Куропатники») – 1
Сергій Недошитко («Медобори») – 1
Едуард Романчук («Медобори») – 1
Андрій Дзісяк («Стрипа») – 1
Ярослав Сеньків («Стрипа») – 1
Ярослав Шевчук («Стрипа») – 1
Віталій Колцуняк (Збірна УБД) – 1
Роман Волянський («Самець») – 1
Назар Балабан («Медобори») – 1а/г
Віталій Жига (ФК «Куропатники») – 1а/г.