16 лютого в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12 градусів морозу, вдень 4-9 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться і більше опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-11 градусів морозу, вдень 6-8 градусів морозу.