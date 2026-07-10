Юні футболісти з Бережан вибороли кубок Тернопільської області
Футбольна команда «Леви» з Бережан здобула кубок Тернопільської області U-8 серед хлопців 2018 року народження. Змагання відбулися у Зборові.
Про це пише Асоціація футболу Тернопільщини.
Як повідомив голова Комітету дитячо-юнацького футболу Асоціації футболу Тернопільщини Ігор Козовик, учасників кубка області розподілили на дві ліги — Прем’єр-лігу та першу лігу – відповідно до результатів, показаних у чемпіонаті області. У кожній із ліг команди боролися за призові місця.
Якщо основний час матчу завершувався внічию, переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. Команда, яка вигравала серію, отримувала два очки, а та, що поступалася, – одне очко.
Кубок Тернопільської області. U-8. Прем’єр-ліга. Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|5
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Леви» Бережани (червоні)
|х
|0:1
|2:0
|1:0
|3:1
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|2
|«Еліта-14» Бучач
|1:0
|х
|0:0 (0:1)
|2:0
|2:3
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
|«Зоря» Хоростків
|0:2
|0:0 (1:0)
|х
|1:1 (2:1)
|0:0 (3:2)
|4
|0
|3
|1
|1:2
|6
|4
|«Чемпіон» Тернопіль
|0:1
|0:2
|1:1 (1:2)
|х
|6:0
|4
|1
|1
|2
|7:4
|4
|5
|ФШ «Біскупа» Тернопіль
|1:3
|3:2
|0:0 (2:3)
|0:6
|х
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
Кубок Тернопільської області. U-8. Перша ліга. Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|5
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Чемпіон» Тернопіль (2019)
|х
|1:1 (2:0)
|2:0
|2:0
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7:1
|10
|2
|«Чемпіон» Зборів
|1:1 (0:2)
|х
|2:2 (4:3)
|2:1
|5:0
|4
|2
|2
|0
|10:4
|9
|3
|«Чемпіон» Тернопіль (група Б)
|0:2
|2:2 (3:4)
|х
|4:0
|4:0
|4
|2
|1
|0
|10:4
|7
|4
|АФ «Вишнівець»
|2:0
|1:2
|0:4
|х
|1:1 (2:1)
|4
|1
|1
|2
|4:7
|5
|5
|«Леви» Бережани (сині)
|0:2
|0:5
|0:4
|1:1 (1:2)
|х
|4
|0
|1
|3
|1:12
|1
Команди, які стали переможцями у своїх лігах, були нагороджені кубками, а всі гравці десяти колективів отримали пам’ятні медалі.