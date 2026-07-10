Футбольна команда «Леви» з Бережан здобула кубок Тернопільської області U-8 серед хлопців 2018 року народження. Змагання відбулися у Зборові.

Про це пише Асоціація футболу Тернопільщини.

Як повідомив голова Комітету дитячо-юнацького футболу Асоціації футболу Тернопільщини Ігор Козовик, учасників кубка області розподілили на дві ліги — Прем’єр-лігу та першу лігу – відповідно до результатів, показаних у чемпіонаті області. У кожній із ліг команди боролися за призові місця.

Якщо основний час матчу завершувався внічию, переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. Команда, яка вигравала серію, отримувала два очки, а та, що поступалася, – одне очко.

Кубок Тернопільської області. U-8. Прем’єр-ліга. Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 5 І В Н П М’ячі О 1 «Леви» Бережани (червоні) х 0:1 2:0 1:0 3:1 4 3 0 1 6:2 9 2 «Еліта-14» Бучач 1:0 х 0:0 (0:1) 2:0 2:3 4 2 1 1 5:3 7 3 «Зоря» Хоростків 0:2 0:0 (1:0) х 1:1 (2:1) 0:0 (3:2) 4 0 3 1 1:2 6 4 «Чемпіон» Тернопіль 0:1 0:2 1:1 (1:2) х 6:0 4 1 1 2 7:4 4 5 ФШ «Біскупа» Тернопіль 1:3 3:2 0:0 (2:3) 0:6 х 4 1 1 2 4:11 4

Кубок Тернопільської області. U-8. Перша ліга. Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 5 І В Н П М’ячі О 1 «Чемпіон» Тернопіль (2019) х 1:1 (2:0) 2:0 2:0 2:0 4 3 1 0 7:1 10 2 «Чемпіон» Зборів 1:1 (0:2) х 2:2 (4:3) 2:1 5:0 4 2 2 0 10:4 9 3 «Чемпіон» Тернопіль (група Б) 0:2 2:2 (3:4) х 4:0 4:0 4 2 1 0 10:4 7 4 АФ «Вишнівець» 2:0 1:2 0:4 х 1:1 (2:1) 4 1 1 2 4:7 5 5 «Леви» Бережани (сині) 0:2 0:5 0:4 1:1 (1:2) х 4 0 1 3 1:12 1

Команди, які стали переможцями у своїх лігах, були нагороджені кубками, а всі гравці десяти колективів отримали пам’ятні медалі.