Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на автодорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, неподалік села Озерна, інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Василь Іванчук помітив на узбіччі знесиленого чоловіка та одразу зупинився, щоб допомогти.

Під час спілкування інспектор з’ясував, що чоловік є незрячим. Він самостійно вирушив до сусіднього села, однак дорогою втратив орієнтування та не зміг продовжити шлях.

“Я встановив особу 72-річного чоловіка, з’ясував, що він проживає в сусідньому селі Цицори. Одразу знайшов контакти його рідних, зв’язався з ними та повідомив про ситуацію», — розповівє інспектор Василь Іванчук.

Невдовзі на місце прибули патрульні Дмитро Савченко та Іван Білінський. Разом поліцейські допомогли чоловікові безпечно повернутися до рідних. Від медичної допомоги він відмовився.

Якщо ви помітили людину, яка перебуває в небезпеці або потребує допомоги, не залишайтеся байдужими – повідомте про це на лінію 102 або 112, а за потреби – 103, наголошують у патрульній поліції області.