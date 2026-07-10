До правоохоронців звернулася жителька Тернополя та повідомила, що її дитина отримала тілесні ушкодження внаслідок наїзду електросамоката.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 липня близько 19:25 на вулиці Героїв УПА у селі Петриків.

За попередньою інформацією, 13-річний місцевий житель, керуючи електросамокатом та рухаючись у напрямку Тернополя, допустив наїзд на 14-річного пішохода, який йшов узбіччям проїзної частини дороги.

У результаті зіткнення неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження. За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розслідують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці нагадують, що електросамокат є транспортним засобом підвищеної небезпеки, а тому його водії повинні бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, особливо в місцях, де можуть перебувати пішоходи.

Батькам варто пояснювати дітям правила безпечного користування електросамокатами та контролювати, щоб неповнолітні не наражали на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.