У межах програми Erasmus+ Staff Mobility for Training, що реалізується в рамках проєкту Erasmus+ KA171 (2023-1-IE02-KA171-HED-000142730) у Trinity College Dublin (Ірландія), команди Західноукраїнського національного університету та Ужгородського національного університету обговорили перспективи розвитку довгострокового міжінституційного партнерства. Особливу увагу приділили створенню нових консорціумів для підготовки спільних заявок на участь у різних європейських програмах.

У мобільності взяли участь завідувач кафедри економіки та глобалістики ЗУНУ, д.е.н., професор Віктор Козюк; проф. кафедри економіки та глобалістики, д.е.н. Олександр Длугопольський; директор міжнародного центру культури та розвитку, д. пед. н., професор Ольга Царик, а також завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління ЗУНУ, д.е.н., професор — Наталія Дзюбановська.

Делегація ЗУНУ обговорила перспективи розвитку академічної співпраці, спільних наукових досліджень, реалізації нових проєктів Erasmus+ та поглиблення інституційного партнерства між українськими й ірландськими університетами.