На Тернопільщині викрили організовану схему отримання неправомірної вигоди в одному з медичних закладів обласного центру.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у фейсбуці.

За даними слідства, четверо медичних працівників, серед яких голова експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, за 47 тисяч гривень та 2 тисячі доларів обіцяли військовозобов’язаному оформити необхідні документи для встановлення III групи інвалідності.

Під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили 75 600 доларів США та 73 350 євро готівкою.

Усім чотирьом слідчі оголосили підозри за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.