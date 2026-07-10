

20 тисяч гривень за підпал автомобіля запропонував 12-річному хлопцю невідомий у месенджері “Telegram”. Незнайомець, який представився “Андрєєм” і писав російською мовою, назвав це “тестовим завданням”, після виконання якого, за його словами, вони змогли б продовжити співпрацю.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

8 липня близько 12:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від інспектора Служби освітньої безпеки патрульної поліції про те, що до нього через підозріле листування звернувся школяр. У листуванні незнайомець запропонував хлопцю співпрацю, а першим завданням мав стати підпал автомобіля ТЦК. За це неповнолітньому фігурант обіцяв 20 тисяч гривень.

Хлопець заблокував користувача й одразу розповів про все інспектору служби освітньої безпеки, який працює безпосередньо в його навчальному закладі. Матеріали за даним фактом працівники поліції скерували до Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Поліцейські закликають батьків, педагогів та дітей бути особливо уважними до спроб вербування неповнолітніх через соціальні мережі та месенджери.

Працівники ювенальної превенції спільно зі службою освітньої безпеки та співробітниками СБУ постійно проводять профілактичні зустрічі в закладах освіти Тернопільщини, спілкуються з учнями, батьками та педагогами. Правоохоронці розповідають, як діють вербувальники, за якими ознаками можна розпізнати небезпечні пропозиції, чому не можна погоджуватися на виконання сумнівних завдань за винагороду та як діяти у разі отримання таких повідомлень.

Правоохоронці наголошують, що своєчасне звернення до поліції допоможе не лише запобігти злочину, а й уберегти дитину від втягнення у протиправну діяльність.