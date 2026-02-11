Для оперативного реагування на небезпечні ситуації в енергосистемі у голосовому меню за номером колцентру 0-800-40-90-40 запроваджено функцію швидкого повідомлення про критичні ситуації.

Про це повідомили у “Тернопільобленерго”.

Щоб скористатися нею, у голосовому меню натисніть «0» — вас буде з’єднано з оператором кол-центру для термінового прийняття інформації.

Жителі Тернопільщини можуть скористатися цією можливістю, якщо виникла одна з таких ситуацій:

обрив або падіння електричних проводів;

пожежа на енергооб’єктах чи підстанціях;

людина перебуває під напругою або потрапила під дію електричного струму.

“Просимо користуватися даною функцією виключно у критичних та небезпечних для життя ситуаціях, коли потрібне негайне реагування”, – зазначили в обленерго.