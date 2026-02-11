Таким довгим було чекання мами свого єдиного сина. Молодого, вродливого, її гордості та надії. Ігор загинув у Бахмуті ще у серпні 2023-го. І лише тепер повертається до рідного дому – назавжди. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, війна надзвичайно жорстока. Вона не жаліє нікого. Вже майже 12 років Україна оплакує своїх синів і доньок, а останнім часом втрати лише зростають. Щотижня Теребовлянська громада отримує чорні звістки з фронту.

І знову сум, біль, горе… На війні загинув солдат мешканець села Гумниська Балук Ігор Вікторович, 27.09.1988 року народження. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, і лише зараз офіційно підтверджено його загибель. Життя Ігоря Балука обірвалося 21 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини – внаслідок мінометного обстрілу противником та бойових дій у районі міста Бахмут Донецької області.

Ігор Балук був мобілізований на військову службу 03 травня 2023 року, проходив службу на посаді старшого водія аеромобільного відділення. Він був єдиним сином у матері.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. У цей важкий час розділяємо ваш невимовний біль і скорботу. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Ігоря, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Вічна та світла пам’ять Герою!

Шановні теребовлянці! Просимо вас у четвер, 12.02.2026, зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом нашого загиблого Героя жителя с. Гумниська Ігоря Балука та вшанувати його світлу пам‘ять. Час зустрічі -11.00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля). Чин похорону воїна відбудеться цього ж дня у с. Гумниська. Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!», – повідомили у Теребовлянській міській раді.