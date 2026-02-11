Повномасштабна війна змінила уявлення українців про безпеку та відповідальність. Сьогодні вміння подбати не лише про себе, а й про тих, хто поруч, стає життєво необхідним.

Саме з цією метою працює Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву.

Програма підготовки охоплює ключові напрямки, необхідні в сучасній реальності. Зокрема, учасників навчають основ тактики, стрілецької підготовки, домедичної допомоги, а також психологічної стійкості – уміння зберігати контроль і приймати зважені рішення під тиском стресу.

Інструктори центру пройшли війну та працюють за програмами, адаптованими до реалій в Україні. Особлива увага приділяється практичним заняттям і моделюванню реальних ситуацій, з якими може зіткнутися цивільне населення.

У центрі наголошують: національний спротив – це не лише про зброю, а й про підготовленість, взаємодопомогу та відповідальність кожного громадянина. Знання й навички, здобуті під час навчання, можуть стати вирішальними у критичний момент.

Охочі долучитися до підготовки можуть звернутися за додатковою інформацією та записом безпосередньо до Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.

Навчання проводиться безкоштовно.

Контакти: 097 701 40 17.