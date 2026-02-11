Підготовка майбутніх офіцерів: де в Україні можна здобути військову освіту
Із 1 січня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів.
Курсанти здобувають сучасну освіту, перебувають на повному державному забезпеченні – грошовому, медичному та речовому – і після випуску мають гарантоване житло.
На конкурсній основі до навчання запрошують громадян України віком від 17 до 30 років – як цивільних, так і чинних військовослужбовців. Вступ передбачає складання іспитів (або подання результатів НМТ/ЗНО), проходження професійно-психологічного відбору, медичного огляду та перевірки фізичної підготовки.
Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється у таких вищих військових навчальних закладах:
Національний університет оборони України — фізична підготовка, спорт, реабілітація поранених;
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба — льотний склад, ППО, БПЛА, інженерні та ІТ-напрями;
Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного — механізовані, танкові, артилерійські підрозділи, морально-психологічне забезпечення;
Військова академія (Одеса) — ДШВ, морська піхота, ССО, розвідка, логістика, озброєння;
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут — зв’язок, кібербезпека, автоматизовані системи управління;
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова — РЕБ, космічна та радіоелектронна розвідка, БПЛА;
Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» — танкові війська, інженерна та РХБ-підготовка;
Інститут ВМС НУ «Одеська морська академія» — навігація, корабельні системи, служба у ВМС;
Військово-юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого — підготовка військових юристів;
Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка — політологія, психологія, міжнародні відносини, журналістика, право, фінанси та інші спеціальності.
Військова освіта — це впевнений професійний шлях, соціальні гарантії та служба Україні!
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.