Із 1 січня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів.

Курсанти здобувають сучасну освіту, перебувають на повному державному забезпеченні – грошовому, медичному та речовому – і після випуску мають гарантоване житло.

На конкурсній основі до навчання запрошують громадян України віком від 17 до 30 років – як цивільних, так і чинних військовослужбовців. Вступ передбачає складання іспитів (або подання результатів НМТ/ЗНО), проходження професійно-психологічного відбору, медичного огляду та перевірки фізичної підготовки.

Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється у таких вищих військових навчальних закладах:

Національний університет оборони України — фізична підготовка, спорт, реабілітація поранених;

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба — льотний склад, ППО, БПЛА, інженерні та ІТ-напрями;

Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного — механізовані, танкові, артилерійські підрозділи, морально-психологічне забезпечення;

Військова академія (Одеса) — ДШВ, морська піхота, ССО, розвідка, логістика, озброєння;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут — зв’язок, кібербезпека, автоматизовані системи управління;

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова — РЕБ, космічна та радіоелектронна розвідка, БПЛА;

Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» — танкові війська, інженерна та РХБ-підготовка;

Інститут ВМС НУ «Одеська морська академія» — навігація, корабельні системи, служба у ВМС;

Військово-юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого — підготовка військових юристів;

Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка — політологія, психологія, міжнародні відносини, журналістика, право, фінанси та інші спеціальності.

Військова освіта — це впевнений професійний шлях, соціальні гарантії та служба Україні!

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.