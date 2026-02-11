Вітаємо чортківський танцювальний колектив Flex Academy (тренер Юрій Мотолько) із неймовірними результатами на Чемпіонаті України 2026 зі спортивних бальних танців, що відбувся 7 лютого у Львові.

Танцівники достойно представили Чортків і Тернопільську область, повернувшись з перемогою.

Чемпіони України 2026 зі стандартно-європейської програми у своїх вікових категоріях

Бельзецький Дмитро та Пирка Владислава

Чемпіони України у категорії Юніори 2

Пендзій Олександр та Яковенко Дарина

Чемпіони України у категорії Дорослі

Чемпіони України у категорії Професіонали

Фіналісти (4 місце) у категорії Молодь 1

Скотецька Аріна та Пахольчак Матвій

Віце-чемпіони України у категорії Юніори 1

Скотецька Аріна

Чемпіонка України у категорії Соло Юніори 1

Федишин Злата

Чемпіонка України у категорії Соло Ювенали 2

Бронзова призерка у категорії Соло Юніори 1

Гуцал Соломія

Фіналістка (5 місце) у категорії Соло Молодь 1

Погрібна Анастасія

1/2 фіналу у категорії Соло Юніори 2

«Зараз для всіх нас надзвичайно складний час. Але попри всі виклики, тривоги та труднощі – колектив «Flex Academy» не зупиняється, продовжує працювати, вірити, розвиватися та прагнути до успіху, – зазначили у міськраді. – Важливо зазначити, що майже усі категорії розпочинались із 1/4 фіналу, а це свідчить про велику кількість конкурентів. Тож слово «чемпіон» – це не просто титул. За ним стоїть величезна ціна, роки наполегливої праці, дисципліна, характер і щоденна робота, яка й привела до таких високих результатів».