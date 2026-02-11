У Києві зафіксували рекордну смертність внаслідок ДТП за останні 8 років. У 2025-му на дорогах столиці загинули 145 людей, проти 107 роком раніше. А по всій Україні автомобільні аварії минулоріч забрали понад 3 тисячі життів.

Що найчастіше стає причиною смертельних ДТП та як можна було б запобігти трагедіям, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Десятки тисяч ДТП із постраждалими

Майже 26 тисяч ДТП із постраждалими зареєстрували в Україні за 2025 рік. За даними поліції, загинули 3 249 людей, ще 31 898 травмувалися. 643 ДТП із потерпілими трапилися через водіння у нетверезому стані. Ці аварії забрали життя 73 українців та травмували 857.

Найчастіше ж у ДТП люди гинули через перевищення швидкості (1 718 смертей). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном (197 смертей). На третьому місці – перехід пішоходів у невстановленому місці (182 втрачених життя).

Найбільше ДТП траплялося між 16 та 18 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня була п’ятниця.

Також, за інформацією патрульних, минулоріч розшукали та притягнули до відповідальності 2 243 керманича, які покинули місце аварії. У поліції нагадують, що за втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди водієві може загрожувати штраф 3400 гривень або позбавлення водійських прав на строк від одного до двох років. Також до порушника можуть застосувати адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Нові правила – на паузі

Один із документів, про який ідеться, це зареєстрований у парламенті 26 травня 2025 року законопроєкт №13314, який скасовує “пільгові” 20 км/год. Натомість відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км/год. Також документ запроваджує 6 ступенів фінансових стягнень, залежно від важкості порушення:

за перевищення на 10-20 км/год штраф становитиме 340 грн;

на 21-30 км/год — 680 грн;

на 31-40 км/год — 1360 грн;

на 41-60 км/год — 1700 грн;

на 61-80 км/год — 2720 грн;

на понад 80 км/год — 3400 грн.

Також, відповідно до законопроєкту, якщо перевищення швидкості спричинило аварійну ситуацію, водія можуть позбавити права керування авто строком від 6 місяців до 1 року.

У червні минулого року до Верховної Ради внесли законопроєкт 13314-1, який також пропонує суворіші покарання за перевищення швидкості та градацію штрафів відповідно до важкості порушення. “Головним завданням законопроекту є запровадження пропорційного та справедливого покарання в залежності від розміру перевищення встановленого обмеження швидкості руху: чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання”, — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Щоправда, станом на 2026 рік жоден із законопроєктів так і не винесли на розгляд депутатів.