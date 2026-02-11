Віталій Горпинич – новий керівник Тернопільської окружної прокуратури.

На адміністративну посаду його призначено наказом Генерального прокурора за рекомендацією Ради прокурорів України.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Віталій Горпинич народився у селі Замисловичі Олевського району Житомирської області. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Трудовий шлях в органах прокуратури розпочав у 2008 році.

Працював на посадах слідчого, прокурора, старшого прокурора відділу в органах прокуратури Житомирської області, заступником прокурора м. Житомира, заступником керівника Житомирської місцевої прокуратури. Також обіймав посади прокурора відділу в управлінні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, військового прокурора Львівського гарнізону Західного регіону України, начальника відділу у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону, керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

До призначення керівником Тернопільської окружної прокуратури обіймав посаду начальника відділу в Тернопільській обласній прокуратурі.