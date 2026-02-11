На факультеті економіки та управління Західноукраїнського національного університету відбулася знакова подія – урочисте вручення дипломів магістра. Зала, де панувала велична атмосфера академізму, зібрала разом викладачів, батьків та головних осіб свята – молодих фахівців, які у своїх мантіях виглядали не просто випускниками, а майбутньою інтелектуальною елітою нашої держави.

Розпочалося свято з вітання проректора з наукової роботи Миколи Дивака, який спільно з деканом факультету Андрієм Коцуром та директором навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій Святославом Пителем звернувся до магістрів зі щирими побажаннями.

До вітань доєдналися завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Руслан Августин та завідувач кафедри економіки та глобалістики Віктор Козюк, які у своїх виступах акцентували увагу на неоціненному значенні якісної економічної освіти в умовах сучасності.

Кожне слово наставників було сповнене віри у високий рівень підготовки вихованців, а побажання професійної реалізації та нових наукових здобутків стали для молоді справжнім дороговказом у доросле життя.

Офіційну частину заходу, а саме зачитування наказу про вручення дипломів, провів заступник декана Дмитро Худик, після чого настала найочікуваніша мить отримання омріяних документів.

Від імені всієї студентської спільноти зі словами глибокої вдячності виступила староста групи ПТБДм-21 Ляна Крета. Її промова стала емоційною кульмінацією заходу, адже дівчина подякувала не лише адміністрації та викладачам за роки підтримки та знань, а й висловила щиру вдячність українським військовослужбовцям, завдяки мужності яких молоді українці мають можливість навчатися, мріяти та розвиватися під вільним небом.