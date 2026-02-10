Перший місяць року був дуже непростим для кожного українця, а особливо для малого бізнесу. Незважаючи на це, представники малого бізнесу Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів області понад 196,9 млн грн єдиного податку. Заплановані показники виконано на 108%, до бюджетів додатково надійшло 15,5 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з минулорічним січнем, надходження зросли на 15 млн гривень.

Загальна сума надходжень сформована за рахунок:

фізичних осіб – підприємців, які сплатили 134,9 млн гривень;

юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, які спрямували 62 млн гривень.