Тернопільські піаністи здобули нагороди на міжнародному конкурсі в Німеччині
Учні фортепіанного відділу Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського здобули низку перемог на IV Міжнародному благодійному двотуровому фортепіанному конкурсі «GRAND PIANO» (Німеччина). Високих результатів досягли дев’ять представників закладу, повідомили у ТМР.
Гран-прі:
Анастасія Заремба, 4 клас, викладачка Тетяна Киник;
Софія Тарнавська, 6 клас, викладачка Надія Маловічко.
Міні гран-прі:
Емілія Яковенко, 3 клас, викладачка Алла Малиновська;
Владислав Телепач, 6 клас, викладачка Алла Малиновська;
Антоніна Зелена, 6 клас, викладачка Надія Маловічко;
Олександр Шевчук, 7 клас, викладачка Марта Сікало.
Перша премія:
Яна Ковалковська, 3 клас, викладачка Ніна Яворська;
Анна Козієвич, 4 клас, викладачка Ніна Яворська.
Третя премія:
Арина Шерстобітова, 4 клас, викладачка Марта Сікало.
Вітаємо учнів і педагогів музичної школи та бажаємо подальших творчих здобутків і нових перемог.