6 та 7 лютого відбувся перший етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед юнаків у віковій категорії U-15 (юнаки 2011-12 р.н.).

Команди-учасниці були поділені на п’ять груп. До наступного етапу вийшли по два кращі колективи з першого етапу.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Група А. м. Теребовля. 6 лютого

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 ЦРСФВ Теребовля х 4:1 1:1 13:0 3 2 1 0 18:2 7 2 ДЮСШ Гусятин 1:4 х 6:2 11:1 3 2 0 1 18:7 6 3 «Арсенал 2025» Мишковичі 1:1 2:6 х 9:0 3 1 1 1 12:7 4 4 ДЮСШ Олімп Великоберезовицька ТГ 0:13 1:11 0:9 х 3 0 0 3 1:33 0

Група Б. м. Борщів. 6 лютого 44:44

№ Команди 1 2 3 4 5 І В Н П М’ячі О 1 ДЮСШ Борщів х 3:0 5:1 8:3 3:0 4 4 0 0 19:4 12 2 «Зоря» Хоростків 0:3 х 1:0 4:2 3:0 4 3 0 1 8:5 9 3 ДЮСШ Заліщики 1:5 0:1 х 3:2 3:0 4 2 0 2 7:8 6 4 Нагірянська ТГ 3:8 2:4 2:3 х 3:0 4 1 0 3 10:15 3 5 ДЮСШ Чортків 0:3 0:3 0:3 0:3 х 4 0 0 4 0:12 0

Група В. м. Шумськ. 6 лютого

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «LARGO» Вишнівець х 9:4 5:2 6:0 3 3 0 0 20:6 9 2 ДЮСШ Шумськ 4:9 х 6:1 5:0 3 2 0 1 15:10 6 3 «Чемпіон» Ланівці 2:5 1:6 х 9:2 3 1 0 2 12:13 3 4 АФ Старий Вишнівець 0:6 0:5 2:9 х 3 0 0 3 2:20 0

Група Г. смт Козова. 7 лютого

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «Чемпіон» Зборів х 7:1 2:0 7:0 3 3 0 0 16:1 9 2 «Агрон» Великі Гаї 1:7 х 3:1 4:3 3 2 0 1 8:11 6 3 «Барса» Тернопіль 0:2 1:3 х 2:0 3 1 1 1 3:5 3 4 ДЮСШ Козова 0:7 3:4 0:2 х 3 0 0 3 3:13 0

Група Д. м. Бережани. 6 лютого

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 ДЮСШ Бережани х 4:3 2:3 3:0 3 2 0 1 9:6 6 2 ФК Трибухівці 3:4 х 3:2 3:0 3 2 0 1 9:6 6 3 ДЮСШ Монастириська 3:2 2:3 х 3:0 3 2 0 1 8:5 6 4 ФШ Біскупа 0:3 0:3 0:3 х 3 0 0 3 0:9 0

10 лютого у Збаражі та Теребовлі відбувся півфінальний етап змагань.

Група А (Теребовля): ЦРСФВ Теребовля, ДЮСШ Борщів, «LARGO» Вишнівець

«Агрон» Великі Гаї, ФК «Трибухівці».

Розклад матчів:

10:00 ЦРСФВ Теребовля – «Агрон» Великі Гаї

10:35 «LARGO» Вишнівець – ФК Трибухівці

11:10 «Агрон» Великі Гаї – ДЮСШ Борщів

11:45 ЦРСФВ Теребовля – «LARGO» Вишнівець

12:20 ДЮСШ Борщів – ФК Трибухівці

12:55 «Агрон» Великі Гаї – «LARGO» Вишнівець

13:30 ФК Трибухівці – ЦРСФВ Теребовля

14:05 «LARGO» Вишнівець – ДЮСШ Борщів

14:40 ФК Трибухівці – «Агрон» Великі Гаї

15:15 ДЮСШ Борщів – ЦРСФВ Теребовля

Група Б (м. Збараж): «Чемпіон» Зборів, ДЮСШ Бережани, ДЮСШ Гусятин, «Зоря» Хоростків, ДЮСШ Шумськ.

Розклад матчів:

10:00 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Бережани

10:35 ДЮСШ Гусятин – «Зоря» Хоростків

11:10 ДЮСШ Бережани – ДЮСШ Шумськ

11:45 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Гусятин

12:20 ДЮСШ Шумськ – «Зоря» Хоростків

12:55 ДЮСШ Бережани – ДЮСШ Гусятин

13:30 «Чемпіон» Зборів – «Зоря» Хоростків

14:05 ДЮСШ Гусятин – ДЮСШ Шумськ

14:40 «Зоря» Хоростків – ДЮСШ Бережани

15:15 ДЮСШ Шумськ – «Чемпіон» Зборів

До фінального етапу вийдуть по три кращі команди з кожної групи.