Тернопільщина: визначилися 10 півфіналістів футзальних змагань серед юнаків U-15
6 та 7 лютого відбувся перший етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед юнаків у віковій категорії U-15 (юнаки 2011-12 р.н.).
Команди-учасниці були поділені на п’ять груп. До наступного етапу вийшли по два кращі колективи з першого етапу.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
Група А. м. Теребовля. 6 лютого
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ЦРСФВ Теребовля
|х
|4:1
|1:1
|13:0
|3
|2
|1
|0
|18:2
|7
|2
|ДЮСШ Гусятин
|1:4
|х
|6:2
|11:1
|3
|2
|0
|1
|18:7
|6
|3
|«Арсенал 2025» Мишковичі
|1:1
|2:6
|х
|9:0
|3
|1
|1
|1
|12:7
|4
|4
|ДЮСШ Олімп Великоберезовицька ТГ
|0:13
|1:11
|0:9
|х
|3
|0
|0
|3
|1:33
|0
Група Б. м. Борщів. 6 лютого 44:44
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|5
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ДЮСШ Борщів
|х
|3:0
|5:1
|8:3
|3:0
|4
|4
|0
|0
|19:4
|12
|2
|«Зоря» Хоростків
|0:3
|х
|1:0
|4:2
|3:0
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|3
|ДЮСШ Заліщики
|1:5
|0:1
|х
|3:2
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|4
|Нагірянська ТГ
|3:8
|2:4
|2:3
|х
|3:0
|4
|1
|0
|3
|10:15
|3
|5
|ДЮСШ Чортків
|0:3
|0:3
|0:3
|0:3
|х
|4
|0
|0
|4
|0:12
|0
Група В. м. Шумськ. 6 лютого
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«LARGO» Вишнівець
|х
|9:4
|5:2
|6:0
|3
|3
|0
|0
|20:6
|9
|2
|ДЮСШ Шумськ
|4:9
|х
|6:1
|5:0
|3
|2
|0
|1
|15:10
|6
|3
|«Чемпіон» Ланівці
|2:5
|1:6
|х
|9:2
|3
|1
|0
|2
|12:13
|3
|4
|АФ Старий Вишнівець
|0:6
|0:5
|2:9
|х
|3
|0
|0
|3
|2:20
|0
Група Г. смт Козова. 7 лютого
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Чемпіон» Зборів
|х
|7:1
|2:0
|7:0
|3
|3
|0
|0
|16:1
|9
|2
|«Агрон» Великі Гаї
|1:7
|х
|3:1
|4:3
|3
|2
|0
|1
|8:11
|6
|3
|«Барса» Тернопіль
|0:2
|1:3
|х
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3:5
|3
|4
|ДЮСШ Козова
|0:7
|3:4
|0:2
|х
|3
|0
|0
|3
|3:13
|0
Група Д. м. Бережани. 6 лютого
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ДЮСШ Бережани
|х
|4:3
|2:3
|3:0
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|2
|ФК Трибухівці
|3:4
|х
|3:2
|3:0
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|3
|ДЮСШ Монастириська
|3:2
|2:3
|х
|3:0
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|4
|ФШ Біскупа
|0:3
|0:3
|0:3
|х
|3
|0
|0
|3
|0:9
|0
10 лютого у Збаражі та Теребовлі відбувся півфінальний етап змагань.
Група А (Теребовля): ЦРСФВ Теребовля, ДЮСШ Борщів, «LARGO» Вишнівець
«Агрон» Великі Гаї, ФК «Трибухівці».
Розклад матчів:
10:00 ЦРСФВ Теребовля – «Агрон» Великі Гаї
10:35 «LARGO» Вишнівець – ФК Трибухівці
11:10 «Агрон» Великі Гаї – ДЮСШ Борщів
11:45 ЦРСФВ Теребовля – «LARGO» Вишнівець
12:20 ДЮСШ Борщів – ФК Трибухівці
12:55 «Агрон» Великі Гаї – «LARGO» Вишнівець
13:30 ФК Трибухівці – ЦРСФВ Теребовля
14:05 «LARGO» Вишнівець – ДЮСШ Борщів
14:40 ФК Трибухівці – «Агрон» Великі Гаї
15:15 ДЮСШ Борщів – ЦРСФВ Теребовля
Група Б (м. Збараж): «Чемпіон» Зборів, ДЮСШ Бережани, ДЮСШ Гусятин, «Зоря» Хоростків, ДЮСШ Шумськ.
Розклад матчів:
10:00 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Бережани
10:35 ДЮСШ Гусятин – «Зоря» Хоростків
11:10 ДЮСШ Бережани – ДЮСШ Шумськ
11:45 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Гусятин
12:20 ДЮСШ Шумськ – «Зоря» Хоростків
12:55 ДЮСШ Бережани – ДЮСШ Гусятин
13:30 «Чемпіон» Зборів – «Зоря» Хоростків
14:05 ДЮСШ Гусятин – ДЮСШ Шумськ
14:40 «Зоря» Хоростків – ДЮСШ Бережани
15:15 ДЮСШ Шумськ – «Чемпіон» Зборів
До фінального етапу вийдуть по три кращі команди з кожної групи.