11 лютого в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 гралуса тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.