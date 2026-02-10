У 2025 році посадові особи УДМС у Тернопільській області регулярно здійснювали заходи контролю за дотриманням вимог міграційного законодавства.

За результатами проведеної роботи виявлено понад дві сотні осіб, які скоїли порушення встановлених правил перебування на території України. Переважна більшість із них – іноземні громадяни.

Про це повідомили у міграційній службі Тернопільської області.

За виявленими фактами до порушників застосовано заходи адміністративного впливу відповідно до чинного законодавства. Загальна сума накладених штрафів перевищила 700 тисяч гривень, більшість із яких уже сплачено.