«Ще одна тяжка втрата для Теребовлянської громади.

Із сумом повідомляємо, що 10 лютого 2026 року відійшов у вічність захисник України мешканець села Кровинка Головатий Петро Богданович, 09.07.1970 р. н.

Петро Головатий проходив службу в лавах Національної гвардії України. Захищати Батьківщину він пішов на початку повномасштабного вторгнення. Перебував у найгарячіших точках фронту – «на нулі». Двічі зазнав важких поранень. У 2023 році був демобілізований.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо біль цієї непоправної втрати та схиляємо голови перед мужністю і самопожертвою захисника.

У Петра Головатого залишилися дружина, двоє синів, батько та двоє внуків.

Чин похорону захисника відбудеться завтра, 11 лютого, о 13:00.

Вічна та світла пам’ять!», – написали у міській раді.