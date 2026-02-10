Рідні вірили, чекали, сподівалися. І Небеса почули молитви… З російського полону повернувся Анатолій Бабійчук, житель Скалата. Вітаємо вдома!

«Гарна звістка для нашої громади – з ворожого полону повернувся наш воїн, житель міста Скалат Бабійчук Анатолій.

Це повернення – результат незламної сили духу захисника, підтримки рідних та спільної боротьби всієї країни за кожного свого сина і доньку. За цими словами – місяці випробувань, болю, невідомості й неймовірної сили духу. Він вистояв. Він повернувся. Живий. Незламний. Наш.

Дякуємо за мужність і витримку. Дякуємо родині – за віру й очікування, що не згасало ні на мить.

Схиляємо голови перед усіма, хто ще чекає, і віримо: кожен наш захисник обов’язково повернеться додому.

Вітаємо воїна вдома та бажаємо якнайшвидшого відновлення», – написали у Скалатській міській раді.