Відійшов у Вічність Микола Юрченко – захисник із Тернопільщини
Знову велика втрата у нашому краї. Відійшов у Вічність майор Микола Юрченко з Кременця. Вічна пам’ять захиснку України!
«Шановна Кременецька громадо!
3 лютого 2026 року помер військовослужбовець, житель міста Кременець, колишній оперативний черговий відділення поточних бойових дій командного пункту штабу військової частини ****, майор ЮРЧЕНКО Микола Іванович, 1975 року народження.
Завтра, 11 лютого (середа), об 11:30 год. Біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця.
12:00 год. у Соборі Преображення Господнього розпочнеться чин похорону.
Поховання відбудеться на Калинівському кладовищі.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Миколу!
Вічна пам’ять!» – написав міський голова Андрій Смаглюк.