14 лютого – Міжнародний день дарування книг. Це – нагода нагадати про справжню цінність книги як джерела знань, інтелектуального розвитку та професійного зростання. У всьому світі цього дня підтримують культуру читання, передаючи книжки тим, для кого вони стануть інструментом навчання, дослідження і самовдосконалення.

Для університетської спільноти книжка – це не лише інформація, а основа освіти, науки та формування сучасного фахівця. Кожне видання, що поповнює бібліотечний фонд, розширює можливості студентів і викладачів у навчальній та науковій діяльності.

Бібліотека імені Л. Каніщенка ЗУНУ запрошує долучитися до Міжнародного дня дарування книг.

“Ми з вдячністю приймаємо сучасні, актуальні та добре збережені наукові, навчальні та художні видання.

Подаровані книги стануть частиною університетського інформаційного простору, служитимуть освіті, науці та допомагатимуть майбутнім фахівцям здобувати якісні знання.

Долучайтеся до спільної справи підтримки освіти і науки – подаруйте книзі нове життя у Бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ!” – зазначили у книгозбірні.