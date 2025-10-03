У разі аварійних відключень електропостачання на 2 години та більше, у Чортківській громаді діятимуть пункти незламності. Там можна буде зігрітись, випити чаю, зарядити свої телефони та гаджети, у деяких – за необхідності переночувати, повідомили у міськраді.

КП «Чортків дім» (вул. Сонячна, 7);

Чортківська центральна міська лікарня (вул. Д.Пігута, 31Б);

Чортківська гімназія №6 (Залізнична, 10);

Адміністративне приміщення стадіону «Харчовик», (вул. Хмельницького, 79);

Приміщення басейну Палацу дітей та юнацтва (біля школи №5), (вул. Кн. В.Великого, 4Г);

Адміністративна будівля Пастушівського округу;

Студія Центру культурних послуг с. Переходи;

Адміністративна будівля Горішньовигнанського старостинського округу;

Амбулаторія с. Росохач;

Адміністративна будівля с. Біла;

Адміністративна будівля с. Скородинці;

Адміністративна будівля с. Бичківці.