Де діятимуть пункти незламності у Чортківській громаді (АДРЕСИ)
У разі аварійних відключень електропостачання на 2 години та більше, у Чортківській громаді діятимуть пункти незламності. Там можна буде зігрітись, випити чаю, зарядити свої телефони та гаджети, у деяких – за необхідності переночувати, повідомили у міськраді.
КП «Чортків дім» (вул. Сонячна, 7);
Чортківська центральна міська лікарня (вул. Д.Пігута, 31Б);
Чортківська гімназія №6 (Залізнична, 10);
Адміністративне приміщення стадіону «Харчовик», (вул. Хмельницького, 79);
Приміщення басейну Палацу дітей та юнацтва (біля школи №5), (вул. Кн. В.Великого, 4Г);
Адміністративна будівля Пастушівського округу;
Студія Центру культурних послуг с. Переходи;
Адміністративна будівля Горішньовигнанського старостинського округу;
Амбулаторія с. Росохач;
Адміністративна будівля с. Біла;
Адміністративна будівля с. Скородинці;
Адміністративна будівля с. Бичківці.