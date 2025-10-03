Пластик не завжди є найбезпечнішим варіантом для зберігання продуктів.

Пластикові контейнери давно стали зручними на кухні. Але не всі продукти варто зберігати в них.

Певні продукти можуть взаємодіяти з пластиком потенційно шкідливим чином, пише Realsimple.

По-перше, пластикові контейнери можуть спричинити передчасне псування, а по-друге, вони можуть виділяти хімічні речовини.

Що не можна тримати в пластикових контейнерах

Сире м’ясо та птиця

У закритому пластиковому контейнері створюються умови для розвитку небезпечних бактерій – кишкової палички чи сальмонели. У такому випадку м’ясо краще одразу готувати, або ж використовувати ємність зі скла.

Тверді сири

Не можна тримати сири у пластиковому контейнері, бо в ньому затримується волога, яка прискорює появу плісняви. Найкраще зберігати сир у пергаментному папері.

Яблука, банани та помідори

Деякі фрукти та овочі виділяють газ етилен, який накопичується в пластикових контейнерах, тому вони починають швидше псуватися. Банани, яблука та помідори краще тримати без упакування.

Трави та листова зелень

У пластику не варто тримати зелень, бо волога в ньому застоюється, тож зелень починає в’янути й вкриватися бактеріями. Тримати трави краще у відкритій ємності, а зелень – у вологому рушнику.

Гарячі страви

Не можна перекладати гарячу їжу в пластиковий контейнер, бо після конденсату утвориться сприятливе середовище для бактерій. Приготовані страви краще зберігати в скляних тарах.

Користуватися безпечніше скляними чи керамічними контейнерами, оскільки вони є кращою альтернативою, ніж пластикові.