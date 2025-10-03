ЗУНУ: нові вектори співпраці у сфері фінансів з японськими партнерами

Міжнародна співпраця університетів є одним із ключових чинників інтеграції у світовий освітній та науковий простір. Вона відкриває доступ до нових інтелектуальних ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку спільних дослідницьких проєктів, поширення інновацій та підвищення конкурентоспроможності освітніх програм.

У контексті активізації міжнародної співпраці у Західноукраїнському національному університеті відбулася ознайомча зустріч професорсько-викладацького складу кафедри фінансів ім. С. І. Юрія з професором Бізнес-школи Аояма Університету Аояма Гакуїн (Токіо, Японія) Харіоші Іто.

Зустріч розпочалася з презентації, під час якої доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Оксана Коваль представила японському колезі основні напрями діяльності кафедри, досягнення університету та поділилася досвідом інтеграції навчального процесу з практичними аспектами фінансової науки.

Завідувач кафедри фінансів, професор Андрій Крисоватий наголосив на значенні міжнародної співпраці для підвищення якості вищої освіти та розвитку сучасного наукового середовища. А професорка Зоряна Лободіна передала гостю слова вітань та відзначила цінність обміну досвідом і знаннями між університетами.

Пан Іто, який представляє декана Бізнес-школи Аояма, професора Такамічі Хосода, висловив зацікавленість у розвитку партнерства та обмінів досвідом між установами, підкресливши важливість підтримки українських студентів і науковців у сучасних умовах.

Професор Володимир Горин відзначив роль кафедри у формуванні практичних компетенцій студентів та розвитку професійного потенціалу майбутніх фахівців. Доценти Володимир Валігура та Вікторія Сідляр розповіли про досвід інтеграції академічних дисциплін із практичними проєктами та міжнародними ініціативами.

Технічну організацію та створення комфортного простору для діалогу забезпечила координаторка STEM-lab ЗУНУ Діана Бойко, а місток для взаєморозуміння між учасниками під час зустрічі здійснила фахова перекладачка І категорії відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ, CELTA-сертифікована викладачка англійської мови Вікторія Коробій.

У рамках діалогу було обговорено основні вектори співпраці між університетами: розвиток академічної мобільності, зокрема участь студентів та викладачів у просвітницьких заходах і програмах обміну; спільне виконання наукових досліджень і участь у грантових конкурсах.

Важливою темою стала також перспектива обміну дослідницькими результатами через участь у міжнародних наукових форумах та конференціях. Представники кафедри фінансів ім. С. І. Юрія запросили професора Іто долучитися до Міжнародного фінансового форуму, який щорічно проходить у класичному університеті Тернополя і збирає наукову еліту з кращих закладів вищої освіти України та зарубіжжя, а також до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Комунікація як чинник транспарентності соціальної взаємодії. Ера цифровізації», серед напрямів роботи якої будуть питання розвитку комунікацій у фінансовій сфері.

Окрему увагу учасники приділили перспективам підписання міжінституційного договору про співпрацю, який дозволить створити системні механізми взаємодії між університетами, сприятиме активізації обміну знаннями та стане основою для розширення освітніх і наукових контактів.

Викладачі кафедри фінансів ім. С. І. Юрія висловили щиру вдячність професору Харіоші Іто за готовність до партнерства, а також подякували японському народові за послідовну підтримку України у її боротьбі за незалежність і демократичні цінності.