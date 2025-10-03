Сергія Андрушківа знали багато людей у Підволочиську. Усміхнений, доброзичливий, завжди поруч із дружиною та двома донечками. Люблячий чоловік, турботливий батько, щира людина – таким його пам’ятають земляки… Сергія вважали зниклим безвісти з лютого цього року. Рідні сподівалися: можливо повернеться з війни живим. На жаль… Материнське серце й досі не вірить у цю втрату. А донечки вже не відчують татових обіймів… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

Підволочиська громада провела в останню дорогу солдата 71-ї окремої єгерської бригади ЗСУ Андрушківа Сергія Борисовича (1984 р. н.), який з лютого 2025 року вважався безвісти зниклим.

Як сказав отець Михайло Валійон, який провадив похорон: «Він упокоївся з миром».

«Ми віримо, що Сергій тепер із Господом, де немає болю й війни, а є вічна любов і спокій. Нехай Господь прийме його душу у Своє Царство Небесне, адже сам Христос сказав: «Я є воскресіння і життя; хто вірує в Мене, той навіть коли й умре – житиме» (Ів. 11:25).

Багато хто у Підволочиську знав Сергія. Усміхнений, доброзичливий, завжди поруч із дружиною та двома донечками – вони були нерозлучні. Люблячий чоловік, турботливий батько, щира людина – саме таким його пам’ятають земляки.

Материнське серце й досі не вірить у цю втрату. Сотні мешканців Підволочиська, численна родина та друзі прийшли провести Сергія в останню земну путь.

Обидві донечки тепер приходитимуть до батька на могилу, але вже не відчують його обіймів. Наймолодшій донечці вручили пам’ятну грамоту. Державний прапор з домовини передали в руки дружини Софії.

Прощавай, Сергію… Ти повернувся додому – у рідний Підволочиськ.

Твоє ім’я назавжди вписане в серце громади, у молитви побратимів, у любов твоєї родини.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Спочивай з Богом. Ми не забудемо», – написали у Підволочиській селищній раді.