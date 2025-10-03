Тисячі бойових медиків щодня рятують життя у найважчих умовах війни. Часто ці навички й знання набуті без профільної освіти, проте вже перевірені у найекстремальніших та непередбачуваних випробуваннях. Тепер вони можуть стати шляхом до нової професії та кар’єри в цивільному житті. А для української медицини – підсиленням витривалими й мотивованими фахівцями, інформує Мінветеранів.

Уряд України вже визначив реінтеграцію бойових медиків однією з цілей Програми дій на 2025 рік. А команди Міністерства у справах ветеранів, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони і Міністерства освіти і науки за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій внесли низку змін у законодавство.

Що змінюється: освіта та працевлаштування бойових медиків

Доступні два рівні навчання:

фахова передвища освіта за спеціальністю «Медсестринство» для отримання кваліфікації медсестри чи фельдшера;

вища освіта (бакалаврат) за напрямом «Медсестринство» зі спеціалізацією «Екстрена медицина» — для здобуття кваліфікації парамедика.

Затверджено професійні стандарти «Екстрений медичний технік» і «Парамедик». Це дозволяє офіційно визнавати досвід бойових медиків і відкриває шлях до роботи у системі екстреної медичної допомоги.

Можливості для тих, хто ще служить:

здобути освіту дистанційно за скороченими програмами (2,5 роки);

здобути вищу або фахову передвищу освіту (вступ із УБД – за співбесідою, без НМТ);

після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) – працювати парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію (іспит або тримісячний цикл спеціалізації).

Можливості для тих, хто вже звільнився зі служби:

можуть одразу працевлаштуватися екстреними медичними техніками навіть без цієї кваліфікації (протягом року потрібно скласти кваліфікаційний іспит, а протягом двох років — отримати водійське посвідчення, якщо його немає);

паралельно з роботою дистанційно здобувати освіту за скороченою програмою;

після завершення фахової передвищої освіти – одразу перейти на роботу парамедиком і підтвердити професійну кваліфікацію, склавши іспит, або пройшовши цикл спеціалізації.

Ті, хто під час служби був інструктором з тактичної медицини чи старшим медиком роти або батареї, можуть одразу претендувати на посаду екстреного медичного техніка вищого класу.

Пілотний проєкт для набору студентів серед бойових медиків стартує вже цьогоріч. Повністю зміни запрацюють з 2026 року.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.