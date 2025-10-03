На фронті загинув Воїн із Тернопільщини Микола Дзвінка
Війна обірвала ще одне життя. На Дніпропетровщині загинув житель села Різдвяни Микулинецької громади Микола Дзвінка. Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Микола гідно ніс службу, захищаючи кожного з нас. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Знову сумна звістка надійшла до нашої громади.
З глибоким сумом сповіщаємо, що 29 вересня 2025 року під час виконання завдань у Дніпропетровській області відійшов у вічність військовослужбовець, солдат Дзвінка Микола Богданович, 1981 року народження, житель села Різдвяни, маскувальник відділення 3 інженерно-маскувального взводу інженерно-маскувальної роти військової частини.
Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та своїм побратимам.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.
Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. У цю важку мить разом із вами розділяємо біль непоправної втрати.
Вічна пам’ять, вдячність і слава померлому Герою!
Зустріч траурного кортежу із тілом померлого воїна завтра, 3 жовтня. Орієнтовний час зустрічі – о 10.30 в селищі Микулинці. Маршрут кортежу: Дружба, Струсів, Різдвяни.
Просимо мешканців громади живим коридором і лампадками зустріти воїна та віддати йому останню шану», – написали у Микулинецькій громаді.