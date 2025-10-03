Війна обірвала ще одне життя. На Дніпропетровщині загинув житель села Різдвяни Микулинецької громади Микола Дзвінка. Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Микола гідно ніс службу, захищаючи кожного з нас. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову сумна звістка надійшла до нашої громади.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 29 вересня 2025 року під час виконання завдань у Дніпропетровській області відійшов у вічність військовослужбовець, солдат Дзвінка Микола Богданович, 1981 року народження, житель села Різдвяни, маскувальник відділення 3 інженерно-маскувального взводу інженерно-маскувальної роти військової частини.

Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та своїм побратимам.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.

Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. У цю важку мить разом із вами розділяємо біль непоправної втрати.

Вічна пам’ять, вдячність і слава померлому Герою!

Зустріч траурного кортежу із тілом померлого воїна завтра, 3 жовтня. Орієнтовний час зустрічі – о 10.30 в селищі Микулинці. Маршрут кортежу: Дружба, Струсів, Різдвяни.

Просимо мешканців громади живим коридором і лампадками зустріти воїна та віддати йому останню шану», – написали у Микулинецькій громаді.