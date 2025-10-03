Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та НАТО – серед організацій, яким українці довіряють найбільше. Про це свідчать опитування Rating Group. Також більше половини респондентів вказали Telegram як основне джерело отримання інформації.

Що ще показало цьогорічне дослідження, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Кому довіряють і чого бояться?

Найвищий рівень підтримки серед українців має Європейський Союз – 63%. 58% наших співвітчизників довіряють Міжнародному валютному фонду, а 54% – НАТО. Раді Європи довіру висловили 53% опитаних українців, 40% довіряють Організації Об'єднаних Націй. Такими є результати щорічного опитування Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group), яке проводить з 2015 року. Ці матеріали дають уявлення про ставлення українців до реформ, інституцій та загроз на шляху до членства в ЄС.

За результатами цьогорічного дослідження, 68% респондентів вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до Євросоюзу. Водночас, лише 8% очікують вступу протягом одного-двох років. Найчастіше українці прогнозують членство в Євроспілці протягом п'яти років (25%) або п’яти-десяти років (31%).

Серед реформ, 70% опитаних позитивно оцінюють цифрову трансформацію країни, 60% відзначили прогрес у напрямку ґендерної рівності. Порівняно з 2024 роком, рівень задоволеності підтримкою гендерної рівності зріс на 11%.

Найменш позитивні оцінки у боротьби з корупцією (86% незадоволених) та реформ судової системи й прокуратури (71% незадоволених). Водночас, 62% опитаних вважають боротьбу з корупцією однією з найважливіших форм допомоги від ЄС. Серед інших вагомих напрямків українці назвали підтримку в розслідуванні воєнних злочинів (44%), допомогу на звільнених від російської окупації територіях України (40%) та сприяння на шляху до вступу України в ЄС (39%).

Опитування показує, що українці стурбовані гібридними загрозами з боку росії: 81% вважають, що ці загрози посилюються. Найбільше людей хвилює онлайн-вербування російськими спецслужбами (42%), поширення фейкових новин (32%) та кібератаки (23%).

Соцмережі – лідери за поширенням інформації та фейків

Найпоширенішим джерелом інформації про події в Україні для респондентів є канали в Telegram – їхня популярність зросла з 47% у 2024 році до 51%. Серед інших джерел інформації респонденти найчастіше називали YouTube (25%), розповіді знайомих, друзів, родичів або колег (22%) та Марафон “Єдині новини” (21%).

Серед мереж та додатків, де респонденти підписані на публічні канали для отримання новин та інформації про події, частка Telegram ще вища – 62%. 32% отримують новини з YouTube, 22% – з Facebook. Менш популярними є Viber (18%), Instagram (16%) та TikTok (14%).

Фейкові новини, на думку респондентів, найбільш поширені у соціальних мережах (Facebook, Instagram) – так вважають 58% респондентів. Канали у месенджерах як джерело дезінформації вказали 45%, телебачення – 27%, інтернет-ЗМІ – 21%. Особисте спілкування з друзями, родиною чи колегами як канал поширення фейків відзначили 15%, радіо – 5%, газети та журнали – 5%. Порівняно з 2024 роком зросли оцінки соціальних мереж і каналів у месенджерах, як каналів поширення дезінформації, тоді як показник телебачення знизився.

У спростуванні дезінформації або фейкових новин респонденти найбільше довіряють незалежним журналістам (44%), Центру протидії дезінформації (42%), Офісу Президента (26%) та міжнародним організаціям (21%).