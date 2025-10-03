Навіки 37 захисникові із села Горигляди Коропецької громади Анатолію Стахову. Він був одним із перших, хто прийшов у селищну раду, аби записатись добровольцем і стати на захист своєї землі. На жаль, після тривалої хвороби, спричиненої війною, Анатолій відійшов у Вічність. Залишилась без коханого чоловіка дружина Наталія, сини – Олександр, Віталій та Руслан, рідні, друзі, побратими Героя. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що після тривалої хвороби, спричиненої війною, помер військовий Стахов Анатолій Леонідович (16.07.1988-01.10.2025), мешканець села Горигляди.

Він був одним із перших, хто прийшов у селищну раду, аби записатись добровольцем і стати на захист своєї землі.

Пройшов нелегкий земний шлях, шлях достойного воїна. Отримав поранення, ампутацію ноги.

Анатолієві навічно 37.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Наталії, синам Олександру, Віталію та Руслану, рідним і близьким, друзям, побратимам Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати», – написали у Коропецькій селищній раді.

Воїна провели в останню земну дорогу.

У Коропецькій територіальній громаді оголошено Дні жалоби 2-5 жовтня.