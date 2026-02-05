За попередньою інформацією серед звільнених сьогодні з російського полону українців – двоє жителів Тернопільщини.

«Щиро радіємо вашому поверненню! Слава Героям!», – написали у Тернопільській ОВА.

157 українців – воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, солдати, сержанти та офіцери повернулися додому з російської неволі. Також із захисниками повернулися цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022-го року.

Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи.

Як уже писав «Наш ДЕНЬ», серед звільнених – Андрій Петрук із села Ходаки Шумської громади на Кременеччині.

За повідомленням 20 хвилин, інший звільнений з полону – 57-річний Анатолій Б. із Тернопільського району