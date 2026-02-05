Для захисників, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медзакладів, організували майстер-клас з малювання картини.



Мета заходу – підтримати психологічний стан бійців, сприяти їх емоційному відновленню та створити простір для творчого самовираження, повідомили в обласній поліції.



Малювати картину «Зимовий ліс» захисникам допомагали учасниці творчого проєкту, талановиті художниці Оксана Мартинюк і Мар’яна Дячинська.

У дружній та спокійній атмосфері учасники мали змогу відволіктися від повсякденних переживань і через мистецтво передати власні емоції та відчуття. Навіть ті, хто раніше не мав досвіду в малюванні, змогли створити власні художні роботи.



Лікарі підкреслюють, що такі заходи є важливою частиною комплексної реабілітації захисників, оскільки творчість допомагає зменшити стрес і покращує настрій.