У Західноукраїнському національному університеті відбувся підсумковий інформаційний захід – презентація результатів пілотного проєкту «Посилення стійкості врядування для інтеграції до ЄС – міжсекторальний діалог». Ініціатива реалізована у співпраці Тернопільської обласної військової адміністрації, Західноукраїнського національного університету, Академії Фольке Бернадотта (Швеція), Шведського агентства з питань миру, безпеки та розвитку, громадської організації «Стійка Україна».

Проєкт спрямований на підтримку європейського курсу України, зміцнення спроможності місцевого врядування, напрацювання практичних рішень для ефективної європейської інтеграції Тернопільської області в умовах воєнного часу.

Учасники заходу підбили підсумки реалізації проєкту, ознайомилися з результатами анкетування територіальних громад області, проведеного ГО «Стійка Україна», а також із висновками інтерв’ю з представниками різних секторів.

Під час презентації відбулося обговорення ключових результатів дослідження та обмін думками щодо процесів наближення України до Європейського Союзу на регіональному рівні. Молодь ЗУНУ мала змогу поставити запитання, поділитися власними ідеями та обговорити формати взаємодії й спільних ініціатив у контексті поглиблення євроінтеграційних процесів у регіоні.

Участь у зустрічі взяла проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц, яка зазначила: «Тема посилення стійкості врядування для інтеграції до Європейського Союзу сьогодні є не просто актуальною – вона є визначальною для нашого майбутнього. Європейська інтеграція – це не лише наближення законодавства чи виконання формальних критеріїв. Передусім це питання якості врядування, довіри, інституційної спроможності та культури взаємодії.

Стійке врядування неможливе без міжсекторального діалогу. Держава, освіта і наука, бізнес, громадянське суспільство мають перестати існувати у паралельних реальностях. Саме в точках їхньої взаємодії народжуються ефективні рішення, які відповідають європейським стандартам і водночас нашим національним потребам.

Для нас інтеграція до ЄС – це процес глибокої трансформації. Він вимагає відкритості до діалогу, готовності чути одне одного та брати спільну відповідальність. Університети й освітні інституції відіграють у цьому особливу роль – як простір для формування критичного мислення, підготовки фахівців нового покоління та платформа для міжсекторальної співпраці.

Посилення стійкості врядування означає здатність системи витримувати виклики, адаптуватися до змін і зберігати орієнтацію на європейські цінності – верховенство права, прозорість, підзвітність і повагу до людини. Я переконана, що лише через постійний, чесний і професійний міжсекторальний діалог ми зможемо не просто інтегруватися до Європейського Союзу, а стати повноцінною, сильною та відповідальною частиною європейської спільноти».

Павло Журба наголосив, що європейська інтеграція передусім означає розвиток якісних інституцій, зміцнення довіри громадян та здатність різних секторів працювати спільно. Він зазначив: «Тернопільщина має значний потенціал, реалізація якого потребує системного вдосконалення управлінських практик, стратегічних комунікацій і міжінституційної співпраці.

Отримані результати проєкту стануть підґрунтям для подальших практичних рішень, спрямованих на посилення стійкості врядування в умовах війни та сучасних викликів».