Часом приватні юридичні компанії використовують у комунікації слова «безоплатна юридична консультація», щоб залучити клієнтів. Проте часто там справді безоплатна лише перша консультація, а за наступні послуги треба платити.

Система надання безоплатної правничої допомоги взагалі не надає платних послуг! Адже вам їх гарантує держава, оплачуються вони з Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Чим відрізняється система надання БПД від подібних організацій

Система надання безоплатної правничої допомоги – це державна мережа точок доступу до правничої допомоги по всій Україні та канали отримання правничих послуг телефоном та онлайн.

Тож, щоб звернутися саме до системи надання БПД і не сплутати її з іншими установами, зверніть увагу на таке:

логотип – зелені дужки з написом всередині «Безоплатна правнича допомога»

юристи системи не телефонують самостійно з пропозиціями послуг, якщо ви не ініціювали звернення до системи надання БПД

бюро правничої допомоги позначені на мапі точок доступу: legalaid.gov.ua/buro. Біля входу до бюро є вивіска з логотипом «Безоплатна правнича допомога»

усі способи звернутися по безоплатну правничу допомогу наведені на офіційному сайті: legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

всю інформацію про послуги системи можна уточнити за номером: 0 800 213 103. Дзвінки безкоштовні.

Що робити, якщо вам телефонують і пропонують отримати безоплатну консультацію

Обов’язково уточнюйте умови: послуги платні чи безоплатні, що саме безоплатно, а що ні.

Якщо вам потрібна правнича допомога — звертайтеся до системи надання безоплатної правничої допомоги самостійно: телефоном, онлайн або до найближчого бюро правничої допомоги. Це безпечно, законно і справді безоплатно.

Як звернутись до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd