Тернополяни почали отримувати сповіщення у застосунку «Дія» про можливість пройти безоплатний «Скринінг здоров’я 40+».

Національна програма профілактичних медичних обстежень стартувала з 1 січня 2026 року та спрямована на раннє виявлення поширених захворювань у людей віком від 40 років.

Повідомлення в застосунку має такий зміст: «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я. Подбайте про здоров’я завчасно».

Після отримання сповіщення українці можуть підтвердити бажання взяти участь у програмі та подати заявку через Дію. У межах програми держава надає 2 тисячі гривень, які зараховуються на спеціальну картку протягом 7 днів. Ці кошти можна використати виключно для оплати обстежень, передбачених програмою.

Учасники самостійно обирають медичний заклад із затвердженого переліку – державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Зокрема у Тернополі три медичні установи готові надавати послугу «Скринінг здоров’я 40+»:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (послуга доступна у шести амбулаторіях)

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

КПН «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»

«Скринінг здоров’я 40+» – це національна програма для українців та українок віком від 40 років, яка передбачає базові профілактичні обстеження. Зокрема, йдеться про щорічну перевірку стану серцево-судинної системи, рівня цукру в крові, а також оцінку ментального здоров’я. За результатами обстеження учасники отримують рекомендації щодо подальшого медичного спостереження або лікування.

Мета програми – раннє виявлення захворювань, зменшення ризиків ускладнень та формування культури регулярної турботи про власне здоров’я.