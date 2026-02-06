У січні цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 852,2 млн грн податків і зборів. Ця сума на 159,5 млн грн перевищує надходження січня минулого року.

Приріст надходжень склав 23%. Планові показники бюджету виконано на 109%, бюджети громад додатково отримали 68,5 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Традиційно найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 520 млн гривень. Єдиного податку малий бізнес області сплатив 196,9 млн гривень. У трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів громад 61,5 млн гривень.