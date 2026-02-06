На Тернопільщині через обледеніння ліній електропередач зафіксовано аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Станом на ранок було знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з них 16 — частково. Без електропостачання залишилися 65 населених пунктів, у тому числі 42 — частково.

Також було обмежено електропостачання для 8 450 абонентів.

“Аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання”, — зазначили в ОВА.