Чоловік викрав у військового майна на майже 15 000 гривень. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Постраждалий — житель Херсонщини. Чоловік – військовий. До Тернополя приїхав у відпустку, адже тут на даний час живе його дружина. На півтори години залишив авто в центрі міста, і хтось викрав із салону гроші та майно майже на 15 000 гривень.

Оперативники швидко відреагували на повідомлення і менше, ніж за добу, вдалося не лише встановити особу зловмисника, а й вилучити крадене майно.

Як з’ясувалося, потерпілий, залишаючи на стоянці автомобіль, не помітив, що не зачинилося вікно задніх дверцят. Саме це й привернуло увагу раніше судимого за майнові злочини жителя обласного центру. 55-річний зловмисник витягнув з салону чужого авто особисті речі військового, документи та кошти.

Скористатися краденим лиходій не зміг – його особу оперативно встановили. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.