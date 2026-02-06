На Тернопільщині оголосили штормове попередження.

Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Так, за прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології з 7 по 9 лютого в області очікується ожеледь діаметром 6-19 мм. Вночі та вранці туман видимістю 200–500 м. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1).

Рятувальники ДСНС закликають громадян зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам рекомендують рухатися обережно, особливо на переходах і тротуарах.